Pazienza: 'Fiorentina - Gattuso? Poche volte ho visto cose simili' (Di venerdì 25 giugno 2021) FIRENZE - A Tmw Radio è intervenuto Michele Pazienza , ex centrocampista, tra le altre, di Fiorentina e Napoli , sulla clamorosa rottura tra Rino Gattuso e il club viola : " Gattuso era un allenatore ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) FIRENZE - A Tmw Radio è intervenuto Michele, ex centrocampista, tra le altre, die Napoli , sulla clamorosa rottura tra Rinoe il club viola : "era un allenatore ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - _Simo10_ : Che pazienza che deve avere Pradè a lavorare con questa gente...#Fiorentina - firenzeviola_it : PAZIENZA, Fiorentina? Di sicuro non c'è chiarezza - MatteoDovellini : #Fiorentina, situazione Italiano. Servirà ancora un po' di pazienza per chiudere l'accordo con lo #Spezia. Probabil… - Claudiobiankini : Bene: arriva #italiano, mi dispiace solo che questa pantomima coinvolga due squadre a me care #spezia e #fiorentina… -