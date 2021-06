Parolin “Vaticano non chiede di bloccare ddl Zan, lo Stato è laico” (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Innanzitutto vorrei precisare che non è Stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge. Siamo contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, come pure della loro appartenenza etnica o del loro credo”. Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, in una intervista a Vatican News sul ddl Zan.“La nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Innanzitutto vorrei precisare che non èin alcun modo chiesto dila legge. Siamo contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, come pure della loro appartenenza etnica o del loro credo”. Così il cardinale Pietro, Segretario di, in una intervista a Vatican News sul ddl Zan.“La nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la ...

