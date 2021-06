"Occorre una riforma dell'Ema", dice Draghi dopo il Consiglio Ue (Di venerdì 25 giugno 2021) "La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza", dice il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Occorre un rinforzo e forse una riforma dell'Ema", aggiunge il premier. "È presto per pronunciarsi, ho sollevato io il tema, c'è una certa convergenza di vedute. C'è stata una difformità nella gestione della pandemia, una notevole confusione - questo da un lato. Dall'altro Ema deve essere rinforzata per potere esercitare meglio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 giugno 2021) "La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza",il presidente delMarioin conferenza stampailUe. "un rinforzo e forse una'Ema", aggiunge il premier. "È presto per pronunciarsi, ho sollevato io il tema, c'è una certa convergenza di vedute. C'è stata una difformità nella gestionea pandemia, una notevole confusione - questo da un lato. Dall'altro Ema deve essere rinforzata per potere esercitare meglio ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Occorre un rinforzo e forse una riforma dell'#Ema'. Sui #vaccini 'la contestazione è stata che lo #Sputnik non è… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Occorre un rinforzo e forse una riforma dell'#Ema'. Sui #vaccini 'la contestazione è stata che lo #Sputnik non è riuscito a… - Marilenapas : RT @tribuna_treviso: Tutti i dati della fondazione Gimbe, che analizza i dati e mette in allerta sulla variante delta: “Non è accettabile u… - Radio1Rai : ??Consiglio UE #Draghi: “Occorre un rinforzo e forse anche una riforma dell’#Ema. Il vaccino #Sputnik forse non rice… - ilfoglio_it : ?? 'Con la Russia occorrono cooperazione e franchezza', dice Draghi dopo il Consiglio Ue. La conferenza stampa in di… -