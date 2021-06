Napoli, il candidato sindaco D’Angelo: “L’area flegrea diventi polo d’intrattenimento” (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’intera zona flegrea della città ha la possibilità e la vocazione a diventare un vero e proprio polo di intrattenimento mettendo in rete le strutture già esistenti e quelle oramai abbandonate e da recuperare”. Lo ha affermato il candidato sindaco Sergio D’Angelo che ieri sera ha visitato il parco divertimenti di Edenlandia accompagnato dall’imprenditore Gianluca Vorzillo. “Pensare che nella sola X Municipalità insistono la Mostra d’Oltremare, Città della Scienza, Edenlandia, lo Zoo, l’Ippodromo e lo stadio Maradona – ha proseguito ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “L’intera zonadella città ha la possibilità e la vocazione a diventare un vero e propriodi intrattenimento mettendo in rete le strutture già esistenti e quelle oramai abbandonate e da recuperare”. Lo ha affermato ilSergioche ieri sera ha visitato il parco divertimenti di Edenlandia accompagnato dall’imprenditore Gianluca Vorzillo. “Pensare che nella sola X Municipalità insistono la Mostra d’Oltremare, Città della Scienza, Edenlandia, lo Zoo, l’Ippodromo e lo stadio Maradona – ha proseguito ...

