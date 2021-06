Montebello Jonico in lutto per la morte di Carmelo Genovese | divorato dalle fiamme mentre tentava di spegnere un incendio

(Di sabato 26 giugno 2021) Foto d’archivio E’ morto questa notte, rimasto vittima di un grandeieri a: il cordoglio del Sindaco Un pezzo di terreno di sua proprietà stava andando a fuoco e lui, molto legato alla cura dello stesso, era andato a controllare la situazione dopo essere stato avvertito. Ma, purtroppo, è rimasto vittima del grande, perdendo la vita questa notte. Il Comune dipiange infatti un suo concittadino,, morto questa notte in seguito al ...

Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. + E' morto questa notte Carmelo Genovese, rimasto vittima di un grande incendio ieri a: il cordoglio del Sindaco Un pezzo di terreno di sua proprietà stava andando a fuoco e lui, molto legato alla cura dello stesso, era andato a controllare la situazione dopo essere ...Un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato in contrada Molaro nel comune diimpegnando per 12 ore, fino alla serata di ieri i vigili del fuoco intervenuti con 20 uomini e 10 ...Ascolta l'articolo -ADecrease font size. AReset font size. AIncrease font size.+ E’ morto questa notte Carmelo Genovese, rimasto vittima di un grande incendio ieri a Montebello Jonico: il cordoglio de ...L'ondata di caldo che ha interessato la Calabria - con temperature che ieri in alcune località hanno superato i 40 gradi - ha provocato una serie di incendi. Un rogo di vaste proporzioni si è sviluppa ...