M5s: in bilico la leadership di Conte dopo il confronto con Grillo (Di venerdì 25 giugno 2021) Ieri l'incontro di Beppe Grillo con i parlamentari e l'ultimatum a Conte sullo Statuto. Tra i due resta il braccio di ferro e alcuni tra i parlamentari temono lo strappo L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : FLASH I Ore decisive per il futuro del M5s, la leadership di Conte è in bilico #ANSA - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Ore decisive per il futuro del M5s, la leadership di Conte è in bilico #ANSA - GazzettaDelSud : ?? Ore decisive per il futuro del #M5S. Secondo quanto si apprende da diverse fonti parlamentari l’ex premier Giusep… - FirenzePost : M5s: in bilico la leadership di Conte dopo il confronto con Grillo - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Ore decisive per il futuro del M5s, la leadership di Conte è in bilico #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : M5s bilico Ore decisive per futuro M5S, leadership Conte in bilico Ore decisive per il futuro del MoVimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende da diverse fonti parlamentari l'ex premier Giuseppe Conte starebbe meditando seriamente sul progetto messo in campo dopo ...

