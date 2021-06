Le 5 volte in cui il calcio non si è inginocchiato al politicamente corretto (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Ci avete fatto caso? L’Italia se la sta cavando alla grande agli Europei di calcio 2020 ma è l’antirazzismo e la propaganda Lgbt a tenere banco e non lo sport. In questo clima saturo di cazzate, tra Marchisio che si augura che tutta la nostra Nazionale si inginocchi ai dettami Black lives matter, ricordiamo almeno 5 volte in cui i protagonisti del calcio mondiale ci hanno fatto ben sperare in un futuro diverso, meno omologato, più “pensante” e, in definitiva, più sportivo. 5) Il “nero” Ogbonna e il razzismo che non c’è Ad Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, viene chiesto – in virtù della sua etnia, in un gesto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Ci avete fatto caso? L’Italia se la sta cavando alla grande agli Europei di2020 ma è l’antirazzismo e la propaganda Lgbt a tenere banco e non lo sport. In questo clima saturo di cazzate, tra Marchisio che si augura che tutta la nostra Nazionale si inginocchi ai dettami Black lives matter, ricordiamo almeno 5in cui i protagonisti delmondiale ci hanno fatto ben sperare in un futuro diverso, meno omologato, più “pensante” e, in definitiva, più sportivo. 5) Il “nero” Ogbonna e il razzismo che non c’è Ad Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, viene chiesto – in virtù della sua etnia, in un gesto di ...

Advertising

sonotuatom : ci sono tante persone qui su twt con cui vorrei parlare di più e interagire 100 volte di più ma sono shy asf e ho paura di stressarvi :') - mapensase : al mondo ci sono due concetti che intendono quantità numeriche molto grandi, l’infinito e il numero di volte in cui… - freakmanu_u : L’unico giorno in cui decido di uscire incontro quel cazzone 3 volte che si permette anche di fissarmi insieme alla… - heavilystrong : @imantartide io personalmente a volte esco a quest'ora ma non mi fermo a fare ape, mi faccio una camminata fino al… - ValeryMell1 : @P_M_1960 A volte non siamo d’accordo o ci si prende in giro bonariamente. Ma,visto che sei uno dei miei primi foll… -