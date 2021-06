La variante indiana cresce in Italia: dal 4 al 16% in un mese (Di venerdì 25 giugno 2021) Una crescita dei casi che illustra quanto la variante indiana sia nel nostro paese più pericolosa che mai e lo diventerà di più in futuro se non si attuano contromisure adatte e non si prosegue con il ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Una crescita dei casi che illustra quanto lasia nel nostro paese più pericolosa che mai e lo diventerà di più in futuro se non si attuano contromisure adatte e non si prosegue con il ...

Ultime Notizie dalla rete : variante indiana La variante indiana cresce in Italia: dal 4 al 16% in un mese Una crescita dei casi che illustra quanto la variante indiana sia nel nostro paese più pericolosa che mai e lo diventerà di più in futuro se non si attuano contromisure adatte e non si prosegue con il vaccino. In Italia la variante Delta è in ...

Torna l'incubo zone rosse : ecco perché Il report dell'Istituto superiore di sanità non lascia spazio a dubbi: in Italia la diffusione della variante indiana, conosciuta anche come Delta, sta diventando prevalente in modo molto rapido, tanto da far tornare l'incubo delle zone rosse . Sarebbe già al 16,8%. Il documento è stato pubblicato ...

La variante indiana fa paura, trenta nuovi casi. Per batterla però c'è una strategia ilmessaggero.it Coronavirus, il bollettino del 25 giugno: 753 nuovi contagi, i morti salgono a 56. Tasso di positività allo 0,4% ROMA. Calano da 927 a 753 i casi oggi in Italia mentre il tasso di positività scende di un decimale allo 0,4%. Per via anche di alcuni probabili ricalcoli sale da 28 a 56 il nume ...

Coronavirus, Locatelli: “La variante Delta non protegge chi ha fatto una sola dose” Il coordinatore del consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha dichiarato che una sola dose di vaccino non copre dalla variante Delta.

