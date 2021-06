La variante Delta spaventa il Fvg, tra timori di nuove chiusure e l'appello alla vaccinazione (Di venerdì 25 giugno 2021) (Visited 88 times, 88 visits today) Notizie Simili: variante inglese ancora la più diffusa in Fvg, ma… Casi di variante sudafricana e colombiana in Fvg:… Focolaio Covid a Monfalcone, ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 25 giugno 2021) (Visited 88 times, 88 visits today) Notizie Simili:inglese ancora la più diffusa in Fvg, ma… Casi disudafricana e colombiana in Fvg:… Focolaio Covid a Monfalcone, ...

Advertising

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - Jambonet1 : RT @AlfioKrancic: Il vaccino vi salverà....Variante Delta, il documento sul focolaio finlandese che spaventa l'Italia: è allarme del minist… - CommentoRimosso : Una sola dose di vaccino non proteggere dalla variante #Delta -