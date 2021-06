Italia - Austria, Mancini non scioglie i dubbi. Bonucci: "Inginocchiarsi? Non ancora deciso" (Di venerdì 25 giugno 2021) Si inizia a fare sul serio. Da domani ogni passo falso è fatale. Italia - Austria, a Wembley ore 21, vale un posto nei quarti di finale dell'Europeo contro la vincente di Portogallo - Belgio. L'imbuto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Si inizia a fare sul serio. Da domani ogni passo falso è fatale., a Wembley ore 21, vale un posto nei quarti di finale dell'Europeo contro la vincente di Portogallo - Belgio. L'imbuto ...

Advertising

Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - SkySport : ???? 'IL CIELO È UNO' ?? II cammino degli Azzurri verso gli ottavi ? ??? @MetaErmal ?? SOUND ON?? ? ??? ITALIA-AUSTRIA ??… - Corriere : Italia-Austria, tutti in piedi: i giocatori azzurri non si inginocchieranno - mentlux : RT @VirnaBalanzin: Da noi a Trieste la partita Italia-Austria viene considerata un derby. - infoitsport : Euro2020, Italia-Austria: parla il tecnico Foda -