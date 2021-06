Iniziare con un nuovo PC Windows

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 25 giugno 2021) Chi ha appena comprato unPC o notebook sicuramente troverà10 come sistema operativo, ormai un vero punto di riferimento in ambito commerciale, mantenuto costantemente aggiornato da Microsoft per introdurre nuove funzionalità al punto che (per ora) non si parla di un11 in arrivo, visto che il sistema attuale è talmente aggiornato da essere molto diverso da quello presentato al lancio. Ma chi non ha mai utilizzato prima d'ora un PC, cosa deve fare all'inizio? C'è una procedura o delle operazione da svolgere prima dieffettivamente ad utilizzare il computer? In questa guida vediamo come ...