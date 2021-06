Il governo di El Salvador regalerà 30 dollari in bitcoin ai suoi cittadini (Di venerdì 25 giugno 2021) Nayib Bukele, presidente di El Salvador, nella sua foto profilo ufficiale di TwitterEntrerà in vigore il 7 settembre la legge che renderà El Salvador il primo paese al mondo a dare corso legale al bitcoin. Lo ha detto il presidente della repubblica dell’America centrale Nayib Bukele in un discorso alla cittadinanza. Bukele ha anche annunciato che la sua amministrazione regalerà l’equivalente di 30 dollari statunitensi in bitcoin a ogni cittadino maggiorenne che scaricherà il portafoglio digitale creato dal governo per effettuare transazioni in criptovaluta: Chivo ... Leggi su wired (Di venerdì 25 giugno 2021) Nayib Bukele, presidente di El, nella sua foto profilo ufficiale di TwitterEntrerà in vigore il 7 settembre la legge che renderà Elil primo paese al mondo a dare corso legale al. Lo ha detto il presidente della repubblica dell’America centrale Nayib Bukele in un discorso alla cittadinanza. Bukele ha anche annunciato che la sua amministrazionel’equivalente di 30statunitensi ina ogni cittadino maggiorenne che scaricherà il portafoglio digitale creato dalper effettuare transazioni in criptovaluta: Chivo ...

