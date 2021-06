Hideo Kojima lavorerà a un’esclusiva Xbox? Secondo Jeff Grubb manca solo la firma – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 25 giugno 2021)sarebbe in procinto di lavorare a, eil giornalistal’accordo ormai è consolidato: mancherebbela..? Lo sostiene il giornalistacui l’accordo fra Microsoft e il game designer giapponese è in fase di trattativa avanzata e mancherebbela. ...

Advertising

Alfierener0 : gamescon 2021 MAGARI hideo Kojima spiega le innovazioni della director's cut di death stranding e subito dopo #abandoned #abandonedps5 - Alfierener0 : Gamescon 2014, Hideo kojima sale sul palco per spiegare le meccaniche di gioco legate alle scatole, finito il video… - nerdsbay : J-POP Manga presenta presenta Death Stranding, il romanzo ispirato da videogame di Hideo Kojima - maplewhite1912 : Cari Signori Bryan Fuller, Hideo Kojima e Thomas Vintenberg, cosa sarebbe la vita senza di voi. - ilbazardimari : @jpopmanga ha appena annunciato il romanzo di #DeathStranding di Hitori Nojima, co-sceneggiatore del videogame crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Hideo Kojima

Sembrerebbe quindi che Silent Hill ednon c'entrino proprio un bel nulla. Anche il giornalista di Bloomberg, Jason Schreier ha detto la sua a riguardo: in sostanza si può chiaramente ...Il noto giornalista ed insider Jeff Grubb ha da tempo lasciato intendere che, papà della saga di Metal Gear Solid , sarebbe in trattative con Xbox per un titolo ancora top - secret. Il creatore di Death Stranding starebbe parlando con Microsoft per la ...Hideo Kojima sarebbe in procinto di lavorare a un'esclusiva Xbox, e secondo il giornalista Jeff Grubb l'accordo ormai è consolidato: mancherebbe solo la firma.. Hideo Kojima lavora a un'esclusiva ...Abandoned? Né Silent Hill e nemmeno Kojima per Jason Schreier ma solo un ragazzo che ha fatto il passo più lungo della gamba.