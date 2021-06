Harry a Londra, quando incontrerà William papà Carlo non ci sarà: «Vuole che se la vedano tra di loro» (Di venerdì 25 giugno 2021) Quando il principe Harry tornerà a Londra per inaugurare la statua di mamma Diana, papà Carlo non ci sarà. Non sarà a Kensington Palace e nemmeno nei paraggi. A detta del Daily Express, in quel periodo il primogenito della regina sarà in Scozia. Una notizia confermata dal Sun: «Non ci sarà nessun incontro a tre. Carlo vuole che i figli se la vedano tra di loro». Per tante ragioni, probabilmente. Innanzitutto, i colloqui dello scorso aprile tra il principe del Galles e suo figlio dopo i funerali di Filippo sono stati «del tutto infruttuosi». E non si capisce perché stavolta le cose dovrebbero andare meglio. Tantopiù che Harry, non pago dell’intervista shock con cui a marzo assieme alla moglie aveva fatto a pezzi la royal family, in questi mesi ha continuato ad attaccare gli augusti parenti. Tirando fra l’altro in ballo in prima persona proprio il padre, accusato di non essere stato di nessun aiuto dopo la morte di mamma Diana. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 giugno 2021) Quando il principe Harry tornerà a Londra per inaugurare la statua di mamma Diana, papà Carlo non ci sarà. Non sarà a Kensington Palace e nemmeno nei paraggi. A detta del Daily Express, in quel periodo il primogenito della regina sarà in Scozia. Una notizia confermata dal Sun: «Non ci sarà nessun incontro a tre. Carlo vuole che i figli se la vedano tra di loro». Per tante ragioni, probabilmente. Innanzitutto, i colloqui dello scorso aprile tra il principe del Galles e suo figlio dopo i funerali di Filippo sono stati «del tutto infruttuosi». E non si capisce perché stavolta le cose dovrebbero andare meglio. Tantopiù che Harry, non pago dell’intervista shock con cui a marzo assieme alla moglie aveva fatto a pezzi la royal family, in questi mesi ha continuato ad attaccare gli augusti parenti. Tirando fra l’altro in ballo in prima persona proprio il padre, accusato di non essere stato di nessun aiuto dopo la morte di mamma Diana.

