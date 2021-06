Gli Azzurri non si inginocchiano al politicamente corretto. Letta se ne farà una ragione (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli Azzurri non si inginocchiano al politicamente corretto. Aveva fatto molto discutere, con la schiera di perbenisti in testa, la scelta di alcuni giocatori dell’Italia di non inginocchiarsi prima della partita contro il Galles. S’inginocchiò solamente mezza squadra. Contro l’Austria, quindi, rimarranno tutti in piedi. Gli Azzurri hanno deciso – nello spogliatoio – quale atteggiamento adottare in merito alla mobilitazione antirazzista nata negli Stati Uniti e che in queste settimane si è fatta strada anche agli Europei, il Black Lives Matter. La motivazione ufficiale dovrebbe fornirla Leonardo Bonucci in ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 25 giugno 2021) Glinon sial. Aveva fatto molto discutere, con la schiera di perbenisti in testa, la scelta di alcuni giocatori dell’Italia di non inginocchiarsi prima della partita contro il Galles. S’inginocchiò solamente mezza squadra. Contro l’Austria, quindi, rimarranno tutti in piedi. Glihanno deciso – nello spogliatoio – quale atteggiamento adottare in merito alla mobilitazione antirazzista nata negli Stati Uniti e che in queste settimane si è fatta strada anche agli Europei, il Black Lives Matter. La motivazione ufficiale dovrebbe fornirla Leonardo Bonucci in ...

Advertising

fanpage : #Euro2020 Gli Azzurri hanno deciso, non si inginocchieranno prima di #ItaliaAustria - SkySport : ???? 'IL CIELO È UNO' ?? II cammino degli Azzurri verso gli ottavi ? ??? @MetaErmal ?? SOUND ON?? ? ??? ITALIA-AUSTRIA ??… - repubblica : ?? Europei e antirazzismo, la nazionale italiana ha deciso: gli azzurri non si inginocchieranno - RENATOBEATI86CR : tranquillo é anche tifoso del Milan ne avevano uno forte del 99 e l’hanno regalato ai francesi..??no aspetta anche i… - mcarnevale65 : RT @matteorenzi: Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei, sennò… -