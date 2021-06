Giovanni Ciacci verso il Grande Fratello Vip nessun addio alla tv

(Di sabato 26 giugno 2021) Da stylist delle starnegli ultimi 10 anni è diventato un popolare volto televisivo. Pomeriggio 5, Domenica Live, Bndo con le Stelle, Detto Fatto e Ogni Mattina,è passato da Rai, Mediaset e anche Tv8, non si è fatto mancare proprio nulla. Eppure ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’televisione dell’opinionista di Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata di Ogni Mattina lo stylist ha dichiarato: “Questa è la mia ultima volta che mi vedrete in video. Da ora abbandono la televisione, basta mi sono stufato. Dopo 10 anni ho ...

Advertising

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - Frances62619611 : @BITCHYFit Spoiler: Settembre 2021, Domenica Live 'Giovanni Ciacci torna in tv.' - zazoomblog : Giovanni Ciacci: “Non mi vedrete più lascio la TV” (VIDEO) - #Giovanni #Ciacci: #vedrete #lascio - Dorian221190 : RT @BITCHYFit: Giovanni Ciacci ha annunciato che lascerà la TV #OgniMattina - infoitcultura : Giovanni Ciacci dopo l’addio di Ogni Mattina: “Basta! Lascio la televisione” -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Ciacci

Menù 1 Le critiche dia Tommaso Zorzi 2 L'ironia di Tommaso Zorzi 2.1 Condividi: 2.2 Mi piace: Spread the love Questa mattina, in occasione dell'ultima puntata di Ogni Mattina,ha annunciato ...Una scelta irrevocabile, come ha dichiarato lo stesso: "E' arrivato il momento?"ha una lunga carriera televisiva, quasi trentennale. La prima parte si è svolta "dietro ...Annuncio a sorpresa di Giovanni Ciacci nell'ultima puntata di Ogni Mattina: il costumista ha rivelato ad Adriana Volpe che ha deciso di lasciare la televisione. Giovanni Ciacci ha deciso di abbandonar ...Giovanni Ciacci, ma non dovevamo vederci più? Il celebre stylist e opinionista televisivo ha nelle scorse ore fatto un annuncio clamoroso, cioè quello di voler più fare televisione. Ma i meglio inform ...