Ex Ilva, terzo giorno di protesta contro la cassa integrazione. Momenti di tensione: feriti 8 agenti e 2 operai. Il Mise: "Incontro con azienda e sindacati l'8 luglio"

Manganaro: "Perché il governo e Regione tacciono?". Toti: "Metalmeccanici tutelati, altre categorie no". Gli operai: "Non lasceremo il tavolo in prefettura finché non arriverà una presa di posizione ufficiale dal governo"

