Crollo ponte Morandi | 59 richieste di rinvio a giudizio | ci sono anche Aspi e Spea

La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il Crollo del ponte Morandi (DAL Crollo ALLA RICOSTRUZIONE), avvenuto il 14 agosto del 2018 e in cui hanno perso la vita 43 persone. Tre indagati dei 71 iniziali sono morti prima della chiusura delle indagini. Chiesto il giudizio anche per le due società Aspi e Spea. Per i pm ci fu "immobilismo" e "consapevolezza dei rischi".

