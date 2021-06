Crollo ponte di Genova: procura chiede 59 rinvii a giudizio. Anche gli vertici di Autostrade (Di venerdì 25 giugno 2021) La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di 59 dei 69 indagati per il Crollo del ponte Morandi. Coinvolti, a vario titolo, ex manager e dirigenti di Autostrade per l'Italia, di Spea e del ministero delle Infrastrutture. La procura ha chiesto il processo per gli ex top manager di Aspi, Giovanni Castellucci (ex ad), l'ex numero due Paolo Berti, e l'ex direttore delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladiha chiesto il rinvio adi 59 dei 69 indagati per ildelMorandi. Coinvolti, a vario titolo, ex manager e dirigenti diper l'Italia, di Spea e del ministero delle Infrastrutture. Laha chiesto il processo per gli ex top manager di Aspi, Giovanni Castellucci (ex ad), l'ex numero due Paolo Berti, e l'ex direttore delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : A quasi tre anni dal crollo del Ponte Morandi, la Procura di Genova chiede di processare 59 persone e due società [… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il crollo del Ponte di Genova: chiesto il rinvio a giudizio per 59 indagati. Per alcuni contestata anche la colpa cosciente #ANSA - TgLa7 : La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del ponte Morandi. I pm contestan… - frances18008072 : RT @Tg3web: A quasi tre anni dal crollo del ponte Morandi, che costò la vita a 43 persone, la Procura di Genova chiede il rinvio a giudizio… - RADIOBRUNO1 : Per i pm ci fu “immobilismo” e “consapevolezza dei rischi” ?? #Genova #PonteMorandi #tragedia #rinviiagiudizio… -