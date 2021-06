Covid, Draghi: “Pandemia non è finita” (Di venerdì 25 giugno 2021) “La Pandemia non è finita, non ne siamo fuori”. Il premier Mario Draghi si esprime così a Bruxelles. Il rischio è rappresentato in particolare dalla variante Delta. “Dobbiamo sequenziare di più. Bisogna tenere alta pressione su tamponi, continuiamo a farli”, prosegue il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) “Lanon è, non ne siamo fuori”. Il premier Mariosi esprime così a Bruxelles. Il rischio è rappresentato in particolare dalla variante Delta. “Dobbiamo sequenziare di più. Bisogna tenere alta pressione su tamponi, continuiamo a farli”, prosegue il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Italia Sera.

