Covid, a Bergamo altri 4 nuovi casi: solo due i decessi in tutta la Regione (Di venerdì 25 giugno 2021) A fronte di 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi positivi (0,4%) in Lombardia, dove continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). Nelle ultime 24 ore anche due decessi. I dati di venerdì 25 giugno: – i tamponi effettuati: 33.328, totale complessivo: 11.454.108 – i nuovi casi positivi: 134 – in terapia intensiva: 63 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 298 (-23) – i decessi totale complessivo: 33.767 (+2) I nuovi casi per provincia: Milano: 62 di cui 44 a Milano città; Bergamo: 4; Brescia: 17; Como: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 giugno 2021) A fronte di 33.328 tamponi effettuati, sono 134 ipositivi (0,4%) in Lombardia, dove continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). Nelle ultime 24 ore anche due. I dati di venerdì 25 giugno: – i tamponi effettuati: 33.328, totale complessivo: 11.454.108 – ipositivi: 134 – in terapia intensiva: 63 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 298 (-23) – itotale complessivo: 33.767 (+2) Iper provincia: Milano: 62 di cui 44 a Milano città;: 4; Brescia: 17; Como: ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i familiari delle vittime di Bergamo fanno causa per 100 milioni a ministero della Salute, presidenza del Co… - AlfredoFagiani : @alessiomagno1 Si comportano come una setta fanatica e io sono molto duro in questo caso perché per Loro il covid n… - ClitoRider : RT @laltrodiego: Speranza: 'Non è finita. Dove ci sono persone che hanno dubbi noi dobbiamo convincerle' La Procura di Bergamo? Pennichell… - ivic49824555 : RT @laltrodiego: Speranza: 'Non è finita. Dove ci sono persone che hanno dubbi noi dobbiamo convincerle' La Procura di Bergamo? Pennichell… - GianniVezzani1 : RT @laltrodiego: Speranza: 'Non è finita. Dove ci sono persone che hanno dubbi noi dobbiamo convincerle' La Procura di Bergamo? Pennichell… -