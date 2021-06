Covid, 753 nuovi contagi e 56 decessi (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo calo dei casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, è pari a 753, in calo di 174 unità rispetto alle 24 ore precedenti, ciò a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 192.541 e che determina un tasso di positività stabile allo 0,39%. Sostenuta crescita dei decessi, 56, 21 dei quali sono relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Intanto sul fronte ospedaliero scendono sotto 2000 i ricoverati nei reparti ordinari; per l’esattezza sono 1.899, con un calo complessivo di 128 pazienti; riduzione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo calo dei casi di coronavirus in Italia. Il numero deiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, è pari a 753, in calo di 174 unità rispetto alle 24 ore precedenti, ciò a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 192.541 e che determina un tasso di positività stabile allo 0,39%. Sostenuta crescita dei, 56, 21 dei quali sono relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Intanto sul fronte ospedaliero scendono sotto 2000 i ricoverati nei reparti ordinari; per l’esattezza sono 1.899, con un calo complessivo di 128 pazienti; riduzione ...

