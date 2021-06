Cessione Salernitana, il sindaco Napoli: «Pronti ad iniziative legali» (Di venerdì 25 giugno 2021) Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, tuona in merito alla Cessione della Salernitana: ecco le dichiarazioni sulla confusa vicenda Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, tuona in merito alla Cessione della Salernitana dal suo profilo Facebook. «Ribadiamo ancora una volta una verità indiscutibile più volte espressa in queste settimana di attenta valutazione della situazione. La Salernitana deve giocare la Serie A conquistata sul campo. Per difendere questo diritto e tutelare la storia granata, la passione dei tifosi, la dignità di Salerno il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Vincenzodi Salerno, tuona in merito alladella: ecco le dichiarazioni sulla confusa vicenda Vincenzodi Salerno, tuona in merito alladelladal suo profilo Facebook. «Ribadiamo ancora una volta una verità indiscutibile più volte espressa in queste settimana di attenta valutazione della situazione. Ladeve giocare la Serie A conquistata sul campo. Per difendere questo diritto e tutelare la storia granata, la passione dei tifosi, la dignità di Salerno il ...

