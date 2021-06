“Basta! Mi sono rotto! Non mi vedrete mai più!”: l’inaspettato addio di un noto personaggio tv (Di venerdì 25 giugno 2021) Un noto personaggio tv ha perso la pazienza ed ha annunciato a sorpresa di voler abbandonare per sempre il mondo della televisione. Quest’oggi è andata in onda l’ultima puntata stagionale di ‘Ogni mattina’, contenitore televisivo quotidiano che va in onda su Tv8. Il programma condotto da Adriana Volpe ha riscosso in questi due anni un discreto successo e il pubblico a casa non vede l’ora che passi l’estate per poter tornare a seguirlo. Tra gli elementi di successo della trasmissione ci sono sicuramente le pagelle di Giovanni Ciacci. L’influencer è diventato noto al grande pubblico grazie alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 25 giugno 2021) Untv ha perso la pazienza ed ha annunciato a sorpresa di voler abbandonare per sempre il mondo della televisione. Quest’oggi è andata in onda l’ultima puntata stagionale di ‘Ogni mattina’, contenitore televisivo quotidiano che va in onda su Tv8. Il programma condotto da Adriana Volpe ha riscosso in questi due anni un discreto successo e il pubblico a casa non vede l’ora che passi l’estate per poter tornare a seguirlo. Tra gli elementi di successo della trasmissione cisicuramente le pagelle di Giovanni Ciacci. L’influencer è diventatoal grande pubblico grazie alla ...

