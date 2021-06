Arsenal | maxi rinnovo per Tierney | «Emozionato e felice»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 giugno 2021) Rinnovi: i Gunners hanno comunicato la volontà di prolungare il rapporto con il terzino scozzese Kieran. I dettagli Kieransarà un punto di riferimento per l’del futuro. I Gunners hanno deciso di rinnovare il contratto del terzino scozzese classe 1996 fino al 2026. Le sue parole apparse sul profilo Twitter del club inglese: «Sono molto. Per me è un giorno importantissimo. Quando il mio agente è venuto da me e mi ha detto che avrei potuto rinnovare il contratto con l’ho provato sensazioni incredibili. Sono arrivato nel 2019 e dopo una ...