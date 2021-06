LA NUOVA REALTÀ MANIPOLATA (NEW NORMAL) (Di martedì 22 giugno 2021) L’obiettivo finale di ogni sistema totalitario è stabilire il controllo completo sulla società e su ogni individuo al suo interno al fine di raggiungere l’uniformità ideologica ed eliminare ogni e qualsiasi deviazione da essa. Questo obiettivo non può mai essere raggiunto, ovviamente, ma è la ragion d’essere di tutti i sistemi totalitari, indipendentemente dalle forme che assumono proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 22 giugno 2021) L’obiettivo finale di ogni sistema totalitario è stabilire il controllo completo sulla società e su ogni individuo al suo interno al fine di raggiungere l’uniformità ideologica ed eliminare ogni e qualsiasi deviazione da essa. Questo obiettivo non può mai essere raggiunto, ovviamente, ma è la ragion d’essere di tutti i sistemi totalitari, indipendentemente dalle forme che assumono proviene da Database Italia.

Advertising

AgriculturaIT : La sostenibilità degli allevamenti è una realtà. Piano d’azione per la zootecnia bovina da carne in vista della nu… - gocapeta : @brichiel @gaiatortora in realtà era un'orgia a cui erano presenti solo uomini, ed è lo stesso esponente del govern… - hopeangel365 : Antonella Elia ha insinuato che Vera Gemma sta diventando una pornostar. In realtà #VeraGemma è la nuova Antonella… - giuulsph : RT @oldsoulhw: @4everAnnina 1/2 In realtà la bandiera arcobaleno (che si differenzia da quella della pace perché i colori sono 6 al posto d… - franco_ff2017 : Perché non riusciamo a far capire cosa sta succedendo nemmeno alle persone a noi più vicine, nonostante tante prove… -

Ultime Notizie dalla rete : NUOVA REALTÀ Elezioni: Santoro apre la strada dell'unione su Cammarota sindaco Sarò il primo cittadino ad impegnarmi per trasformare le idee giuste per la mia città in realtà. ... Ora costruiamo insieme, e con tutti, la nuova Salerno. Lo afferma Antonio Cammarota

A Tirano "Aria di Cinema" ...all'aperto dopo un lungo periodo di assenza o incontri online e sarà quindi una nuova occasione per ... Una commedia in cui la realtà supera l'immaginazione e in cui tutto può succedere. Mercoledì 7 ...

Omaggio all’insegnante-calciatore. Lo stadio Damiano Zugno è realtà La Nuova Venezia Sarò il primo cittadino ad impegnarmi per trasformare le idee giuste per la mia città in. ... Ora costruiamo insieme, e con tutti, laSalerno. Lo afferma Antonio Cammarota...all'aperto dopo un lungo periodo di assenza o incontri online e sarà quindi unaoccasione per ... Una commedia in cui lasupera l'immaginazione e in cui tutto può succedere. Mercoledì 7 ...