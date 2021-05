Super Luna di sangue in arrivo: quando e come vederla (Di lunedì 24 maggio 2021) La Super Luna di sangue è in arrivo. Nella giornata di mercoledì 26 maggio 2021, sarà possibile osservare il fenomeno. Ecco come e quando La data da segnare è quella di mercoledì 26 maggio 2021. Nel corso della giornata sarà possibile osservare l’incredibile fenomeno della Super Luna di sangue. Sempre mercoledì è prevista anche un’eclissi totale di Luna. Cattive notizie per noi italiani, purtroppo non sarà visibile dall’Italia e nemmeno sul resto d’Europa. Niente paura poiché il meteo promette bene e seppur in lontananza sarà possibile comunque osservare l’astro che si tinge di rosso da qualsiasi zona dell’Italia. Vediamo nel dettaglio di cosa parliamo quando ci riferiamo ad una ... Leggi su zon (Di lunedì 24 maggio 2021) Ladiè in. Nella giornata di mercoledì 26 maggio 2021, sarà possibile osservare il fenomeno. EccoLa data da segnare è quella di mercoledì 26 maggio 2021. Nel corso della giornata sarà possibile osservare l’incredibile fenomeno delladi. Sempre mercoledì è prevista anche un’eclissi totale di. Cattive notizie per noi italiani, purtroppo non sarà visibile dall’Italia e nemmeno sul resto d’Europa. Niente paura poiché il meteo promette bene e seppur in lontananza sarà possibile comunque osservare l’astro che si tinge di rosso da qualsiasi zona dell’Italia. Vediamo nel dettaglio di cosa parliamoci riferiamo ad una ...

