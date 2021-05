Persone non Binary, per dare dignità alla loro vita serve una legge (Di lunedì 24 maggio 2021) di Nathan Bonnì Il coming out di Elliot Page come non-Binary e la discussione sulla legge Zan hanno sollevato curiosità su alcuni concetti della cultura LGBT. Cos’è il Binarismo alla fine degli anni ‘90, in Usa, nell’ambito dei Gender Studies, viene coniato il termine “binarismo di genere”, che indica una visione basata sul determinismo biologico: – il corpo di nascita come “destino”, rispetto all’identità (opzione transgender non prevista) e all’espressione/ruolo di genere (non previste le Persone di ruolo non conforme). – gli unici orientamenti sessuali-romantici esistenti sono l’omosessualità e l’eterosessualità, rigorosamente basate sul sesso biologico del/della partner Il termine deriva dal codice binario, che non permette varianti al di fuori dello zero e dell’uno. Chi è “fuori dal binario” Nei primi anni 2000, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) di Nathan Bonnì Il coming out di Elliot Page come non-e la discussione sullaZan hanno sollevato curiosità su alcuni concetti della cultura LGBT. Cos’è il Binarismofine degli anni ‘90, in Usa, nell’ambito dei Gender Studies, viene coniato il termine “binarismo di genere”, che indica una visione basata sul determinismo biologico: – il corpo di nascita come “destino”, rispetto all’identità (opzione transgender non prevista) e all’espressione/ruolo di genere (non previste ledi ruolo non conforme). – gli unici orientamenti sessuali-romantici esistenti sono l’omosessualità e l’eterosessualità, rigorosamente basate sul sesso biologico del/della partner Il termine deriva dal codice binario, che non permette varianti al di fuori dello zero e dell’uno. Chi è “fuori dal binario” Nei primi anni 2000, ...

Persone non Binary, per dare dignità alla loro vita serve una legge

