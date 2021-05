Le rianimazioni delle Marche tornano a respirare | un quarto dei ricoveri Covid rispetto al picco di marzo

(Di lunedì 24 maggio 2021) ANCONA - Quando il 13e il 14nel giro di poche ore sono finite in rianimazione 30 persone - costringendo il sistema sanitario regionale all'ennesima capriola per cercare di tamponare la ...

Le cure più delicate E una parte dei ricoveri doveva ricorrere alle cureterapie intensive. Oggi, a una settimana dalla fine di maggio, non solo il trend si è invertito ma si può dire che ...In Asl5 30 pazienti sono ricoverati in bassa e media terapia, 6 sono invece le, tutto ... consegnati 906.970 sieri, somministrati 856.974, pari al 94%dotazioni disponibili. Domenica ...ANCONA - Quando il 13 marzo e il 14 marzo nel giro di poche ore sono finite in rianimazione 30 persone - costringendo il sistema sanitario regionale all’ennesima capriola per cercare ...Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 22 maggio 2021.