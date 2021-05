I 30 anni di Thelma & Louise

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il 24 maggio 1991 usciva il road movie di Ridley Scott che ha consacrato Geena Davis e Susan Sarandon. In principio le protagoniste dovevano essere Michelle Pfeiffer e Jodie Foster. Anche Brad Pitt non è stato la prima scelta. Queste e altre curiosità sul cult femminista ancora attualissimo Un road movie diventato di culto e, al contempo, un must del genere e un caposaldo femminista. Il 24 maggio 1991, esattamente 30fa, usciva nelle sale statunitensidiretto da Ridley Scott, che avrebbe consacrato due attrici favolose: Geena Davis e Susan Sarandon. La prima interpreta, casalinga insoddisfatta vittima di un compagno troppo ingombrante e violento; la seconda è la cameriera, donna più risoluta e coraggiosa dal passato doloroso. Insieme partono per ...

Due amiche agli antipodi, un'auto e una fuga impossibile verso la libertà: basta elencare questi elementi per far esclamare a chiunque "& Louise", a riprova di come, da trent', il film di Ridley Scott (proiettato per la prima volta al Festival di Cannes il 20 maggio 1991) occupi un posto d'onore nell'immaginario collettivo, ......che insegue lei elungo la strada, facendo loro gesti spiacevoli: "Come ti sentiresti se qualcuno facesse questo a tua madre, tua sorella, tua moglie?", gli urla. Sono passati 30, ma ...Il 24 maggio 1991 usciva Thelma & Louise, il road movie di Ridley Scott che ha consacrato Geena Davis e Susan Sarandon. In principio le protagoniste dovevano essere Michelle Pfeiffer e Jodie Foster.