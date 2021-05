Hot pants dell’estate | si gioca a gambe scoperte

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 maggio 2021) Life&People.it Hotera il titolo di una canzone di successo di James Brown degli anni ’70 e da allora a questa estate 2021 il trend è sempre più in voga. A vita bassa o alta; colorati o tinta unita; in raso o in tricot; stretti o a palloncino; sartoriali o sportivi: il comune denominatore è che siano micro. Concretamente degli shorts sgambati travestiti da culotte, che mirano a scoprire il più possibile le. Ma oltre lec’è di più? Certamente sì, la novità sta negli outfit sofisticati e luxury; da quelli più formali accostati ai blazer, a quelli più cool abbinati a un bustino o a un top crop, passando da quelli più discreti ma non meno accattivanti come camice over dal taglio maschile. Proposti dalle Maison internazionali e nazionali come Armani, Dolce &Gabbana, Etro, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Miu ...