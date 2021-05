Fmts | I lavori ci sono | mancano i candidati Melara invita i ministri Bianchi e Orlando a un confronto

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 maggio 2021) Cercasi fresatori, tornitori, meccatronici, meccanici, idraulici, elettricisti, falegnami, cuochi, sommelier, responsabili di sala, pizzaioli, runner di sala e altri profili per la cucina. Le offerte di lavoro non, a scarseggiare. L’annuncio parte dall’Agenzia per il Lavoro diche ha stilato la lista dei “profili introvabili”.sei i settori che languono: industriale, manifatturiero, meccanico, meccatronico, elettromeccanico e della ristorazione. Di fatto non cisufficientemente preparati in grado di colmare il vuoto occupazionale che si è creato (nella maggior parte dei casi) in seguito al pensionamento di figure storiche (o dovute all’arrivo di nuove commesse). Dai database dell’Apl diemerge che ...