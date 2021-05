Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo il duro colpo causato dall'emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento dell'andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell'anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delleindipendenti è in decisadopo il duro colpo causato dall'emergenza sanitaria: il 34% hato un miglioramento dell'andamento della propria attività economica negliseidele il 46,3% ha visto entrare piùrispetto ai primi seidell'anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'sullein Italia II semestre, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio ...

