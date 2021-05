Chi sono i 14 morti della funivia del Mottarone | Italia in lutto

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tutta l’è in, si unisce in abbraccio e preghiera ai familiari delle 14 persone morte a seguito dell’incidentedel. Distrutte quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. Una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. C’è poi un bambino di 9 anni, morto in un secondo tempo in ospedale. Questi i nomi delle vittime note:Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia;Peleg Tal (coniugata Biran), nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia;Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia;Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’11 febbraio del 1950;Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939;Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante ...