Biomutant giocato live e Multiplayer Risponde in diretta su Twitch dalle 16 00 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 24 maggio 2021) Giornata ricca di appuntamenti per il canaledi.it: si parte alle 16.00 con ile si continua alle 17.00 con..sarà protagonista di unasuoggi, a partire17.00: giocheremo il titolo prodotto da THQ Nordic in compagnia di Vincenzo Lettera ed Emanuele Gregori a poche ore dal lancio ufficiale su PC, PS4 e Xbox One, previsto per domani. La giornata si preannuncia tuttavia densa di eventi:16.00 ritroveremo Vincenzo per il tradizionale appuntamento con il, la rubrica nata per ...