Beffa Sassuolo, la Roma acciuffa l'Europa all'85' (Di lunedì 24 maggio 2021) SPEZIA 2 Roma 2 Primo tempo 2 - 0 SPEZIA : Krapikas 6; Vignali 6, Terzi 6, Capradossi 6, Bastoni 6,5 ; Estevez 6,5 , Agoumé 7 , Pobega 7; Verde 7 , Nzola 6, Gyasi 6. All.: Italiano 6. Roma : Fuzato 6,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) SPEZIA 22 Primo tempo 2 - 0 SPEZIA : Krapikas 6; Vignali 6, Terzi 6, Capradossi 6, Bastoni 6,5 ; Estevez 6,5 , Agoumé 7 , Pobega 7; Verde 7 , Nzola 6, Gyasi 6. All.: Italiano 6.: Fuzato 6,...

Spezia - Roma sfugge spesso ai pronostici. Per i giallorossi un solo punto nelle ultime sei trasferte ... facendo pensare a un'altra beffa ma qualche secondo dopo un gol di Pellegrini fissò il definitivo ... un punto nelle ultime 6 trasferte, il 2 - 2 a casa - Sassuolo, lo scorso 3 aprile. L'ultima ...

Beffa Sassuolo, la Roma acciuffa l’Europa all’85’ Quotidiano.net Beffa Sassuolo, la Roma acciuffa l’Europa all’85’ ROMA (4-2-3-1): Fuzato 6,5; Karsdorp 5,5, Mancini 6, Kumbulla 5, Santon 5,5 (46’ Reynolds 6); Cristante 7, Darboe 6 (60’ Villar 6,5); Pedro 6 (70’ Pastore 6,5), Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 7; Borja Ma ...

Il Sassuolo si ferma a un passo dal sogno Batte la Lazio con gol di Kyriakopulos e Berardi, ma in Europa andrà la Roma, che coglie il pareggio a La Spezia a 5’ dalla fine ...

