Trucco intenso per una serata speciale? Copiamo il make up di Federica Panicucci (Di domenica 23 maggio 2021) Federica Panicucci meravigliosa in abito lungo e make up da star. Proviamo a copiare il suo Trucco per risplendere proprio come lei. Lo smokey eyes si fa più intenso ma anche più contenuto, le labbra si tingono di un rosso un po’ vintage dall’effetto specchiato, la pelle è semplicemente perfetta, ombrata solo da un velo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 23 maggio 2021)meravigliosa in abito lungo eup da star. Proviamo a copiare il suoper risplendere proprio come lei. Lo smokey eyes si fa piùma anche più contenuto, le labbra si tingono di un rosso un po’ vintage dall’effetto specchiato, la pelle è semplicemente perfetta, ombrata solo da un velo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

maquibeauty_it : Non c'è niente di meglio di un bel look super intenso di @bylaumk per iniziare al meglio la settimana! ?? Se adori a… -