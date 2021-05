Tragedia di Mottarone, un minuto di silenzio sui campi di serie A (Di domenica 23 maggio 2021) Le squadre di serie A in campo questa sera osserveranno un minuto di silenzio, prime delle partite, per le vittime dell’incidente della funivia del Mottarone a Stresa. Lo hanno disposto la Figc e la Lega serie A. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) Le squadre diA in campo questa sera osserveranno undi, prime delle partite, per le vittime dell’incidente della funivia dela Stresa. Lo hanno disposto la Figc e la LegaA.

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - zizionice : RT @FrancoMartiniIT: Evidentemente la tragedia del ponte #Morandi non ha insegnato nulla. Una preghiera per le vittime del dio denaro. #fu… - zazoomblog : Tragedia Mottarone: Sibilia ‘annullato programma in Campania in rispetto vittime’ - #Tragedia #Mottarone: #Sibilia -