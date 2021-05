Torino Benevento 0-0 LIVE: fischi d’inizio (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Benevento si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Benevento 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo Torino Benevento 0-0: risultato e tabellino Torino (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Zaza. A disposizione: Sirigu, Lyanco, Belotti, Singo, Bonazzoli, Nkoulou, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Zaza. A disposizione: Sirigu, Lyanco, Belotti, Singo, Bonazzoli, Nkoulou, ...

Advertising

fanpage : Vigorito mette in punizione il Benevento: trasferta a Torino in pullman da 12 ore di viaggio - Agenzia_Ansa : Serie A, in campo Spezia-Roma, Atalanta-Milan, Bologna-Juventus, Sassuolo-Lazio, Torino-Benevento, Napoli-Verona… - notiziedalraimo : La partita #TorinoBenevento è iniziata RISULTATO Torino 0-0 Benevento I gol e le altre azioni in diretta su… - zazoomblog : Torino-Benevento in streaming: ultima in A per i campani - #Torino-Benevento #streaming: #ultima - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Torino [0] x [0] Benevento Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 38ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Olimpic… -