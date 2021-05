Susanna e Carlotta | chi sono le figlie di Gigi Proietti?

Leggi su puglia24news

(Di domenica 23 maggio 2021)le duedie di Sagitta Alter. Le due ragazze oggi, domenica 23 maggio, saranno protagonista del salotto della domenica pomeriggio di Rai Uno a Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Quiracconteranno del padre e soprattutto di come era in famiglia, non prescindendo ovviamente dai suoi grandi successi.le duedie della sua compagna Sagitta Alter, guida turistica svedese che gli è stato accanto quasi tutta la vita.è venuto a mancare il giorno del suo ...