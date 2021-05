Simone Inzaghi sul rinnovo con la Lazio: “Sono 16 mesi che aspetto, per un’altra squadra non l’avrei fatto” (Di domenica 23 maggio 2021) Simone Inzaghi, dopo il ko della sua Lazio sul campo del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del suo rinnovo con la Lazio: “Sono 16 mesi che aspetto il rinnovo, forse per un’altra squadra non lo avrei fatto”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021), dopo il ko della suasul campo del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del suocon la: “16cheil, forse pernon lo avrei”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

