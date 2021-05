Rumors su Zaniolo…

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 maggio 2021) Niccolò Zaniolo dopo la fine della storia con Chiara Nasti sarebbe tornato in campo eparlano di una frequentazione con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Il centrocampista giallorosso ultimamente vive un periodo positivo sia in campo che fuori dal campo. Dopo il brutto infortunio che lo ha costretto all’operazione e che lo vedrà rinunciare alla partecipazione degli Europei di calcio in programma da Giugno a Luglio, con un controllo effettuato ieri in Austria c’è stato l’ok dei medici per il ritorno in campo del forte Niccolò. Questa notizia ha rassenerato e rallegrato i tifosi romanisti e italiani che sperano in un ritorno al top del loro pupillo che sino ad ora è stato sfortunato, ma che è il futuro del calcio italiano. Che questo periodo positivo coincida con l’inizio di una nuova storia d’amore proprio con la Codegoni? Sicuramente si sà, ...