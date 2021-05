Precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone | 13 morti | 2 bambini tra i feriti gravi

(Di domenica 23 maggio 2021), 13e 2tra i– Ultimi aggiornamenti, ore 17:12. Si aggrava il bilancio delle vittime dell’incidente sul, nella zona intorno a, nel Verbano, dove si è staccata lache collega la cittadina sul Lago Maggiore alla montagna. Inizialmente si è parlato di 8e due itrasportati in codice rosso in ospedale a Torino, ma col passare delle ore i soccorritori, al lavoro tra grandi difficoltà in un luogo impervio, hanno recuperato i corpi di altre 5 vittime....

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - greenMe_it : Piemonte, precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone: morte 9 persone, gravi 2 bambini… - Agenzia_Dire : #mottarone, tragedia sul lago Maggiore. - infoitinterno : Tragedia a Stresa, precipita una cabina della funivia del Mottarone: almeno dodici i morti - L'Unione Monregalese - infoitinterno : Stresa-Mottarone, precipita una cabina della funivia: 12 vittime, due bambini in codice rosso -

