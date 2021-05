Nuoto | Europei Barelli ' Grazie Ungheria per sostegno e organizzazione'

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - walter63631215 : RT @giusmo1: Nuoto, Europei: Benedetta Pilato record del mondo nei 50 rana. Paltrinieri argento negli 800 - walter63631215 : RT @RaiNews: E' la seconda italiana, assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo #nuoto #Budapest2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

... ha incontrato il Presidente della Repubblica di Ungheria Janos Ader alla Duna Arena nel corso della sessione di finali di sabato ai campionatidi. Il presidente Barelli ha ringraziato ...Pomeriggio pieno d'azzurro per l'ultimo atto della 35ª edizione dei campionatidi, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, che l'Italia concluderà con 52 presenze gara nelle finali e il successo nella classifica del trofeo per nazioni. Si ricomincia dalle 18, ...Oggi si chiude a Budapest la rassegna continentale BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Paolo Barelli, Presidente della Ligue Europeenne de Natation, ha incontrato il Presidente della Repubblica di Unghe ...Genova – Si chiude con un bilancio di quattro medaglie d'oro e una d'argento il campionato europeo di nuoto paralimpico per il genovese Francesco Bocciardo. L'atleta delle Fiamme Oro e della Nuotatori ...