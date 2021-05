“Momento difficile”. Mahmood torna in tv dopo mesi e confessa tutto. Nessuno lo immaginava (Di domenica 23 maggio 2021) Confessioni fiume di Mahmood a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanini nell’ultimo appuntamento della stagione ha parlato a tutto tondo. Nuovi lavori, vita privata, amore, lasciando aperti tanti scenari. Per Mahmood sono stati mesi difficili, tornato a Milano dopo un soggiorno in Sardegna. “Sono due mesetti che siamo tornati a pieno ritmo, ho chiuso dei mix, girato video per le nuove canzoni. Sto rivivendo dei momenti di due anni fa, ma non è ancora come prima”. E ancora: “Stiamo uscendo da questo periodo, ma con cautela. Soldi? Non la canto da tanto, ma in generale, ho rifatto da poco le prove in studio. In quarantena non avevo voglia di cantare, neanche sotto la doccia. Ma Soldi mi fa sempre piacere cantarla. Mi diverto molto a scrivere per gli altri, è quasi più ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Confessioni fiume dia Verissimo. Ospite di Silvia Toffanini nell’ultimo appuntamento della stagione ha parlato atondo. Nuovi lavori, vita privata, amore, lasciando aperti tanti scenari. Persono statidifficili,to a Milanoun soggiorno in Sardegna. “Sono due mesetti che siamoti a pieno ritmo, ho chiuso dei mix, girato video per le nuove canzoni. Sto rivivendo dei momenti di due anni fa, ma non è ancora come prima”. E ancora: “Stiamo uscendo da questo periodo, ma con cautela. Soldi? Non la canto da tanto, ma in generale, ho rifatto da poco le prove in studio. In quarantena non avevo voglia di cantare, neanche sotto la doccia. Ma Soldi mi fa sempre piacere cantarla. Mi diverto molto a scrivere per gli altri, è quasi più ...

