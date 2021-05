Luque: «Non ho ucciso Maradona. Non è vero che è stato in agonia, sembrava dormisse» (Di domenica 23 maggio 2021) Il medico di Maradona, Leopoldo Luque, accusato di omicidio con dolo eventuale del Pibe de Oro, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione argentina “Vino para Vos” per fornire la sua versione dei fatti. “Adesso non c’è più pace, né per Maradona né per me. La situazione è peggiorata con la pandemia, sia a livello psicologico che di dipendenza dall’alcol per Diego. Nell’autopsia si dice che Maradona è stato per molte ore in agonia: conclusione errata, un paziente agonizzante non sta in posizione orizzontale e Diego sembrava che dormisse“. Racconta di quando ha saputo della morte di Diego. “Ero in sala operatoria quando mi arrivò la chiamata dell’assistente di Maradona, Maxi Pomargo, e mi disse che era in arresto cardiaco pensavo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Il medico di, Leopoldo, accusato di omicidio con dolo eventuale del Pibe de Oro, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione argentina “Vino para Vos” per fornire la sua versione dei fatti. “Adesso non c’è più pace, né perné per me. La situazione è peggiorata con la pandemia, sia a livello psicologico che di dipendenza dall’alcol per Diego. Nell’autopsia si dice cheper molte ore in: conclusione errata, un paziente agonizzante non sta in posizione orizzontale e Diegoche“. Racconta di quando ha saputo della morte di Diego. “Ero in sala operatoria quando mi arrivò la chiamata dell’assistente di, Maxi Pomargo, e mi disse che era in arresto cardiaco pensavo ...

