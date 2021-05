Londra | sparano a un' attivista di Black Lives Matter | gravissima

(Di domenica 23 maggio 2021) Una giovanedel movimentoè stata trasportata in ospedale in condizioni critiche in ospedale adopo essere stata ferita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. ...

Una giovane attivista del movimento Black Lives Matter è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche in ospedale adopo essere stata ferita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Sasha Johnson , poco più che ventenne e madre di tre bambini , era stata ripetutamente minacciata di morte. La sparatoria è ...23.05a attivista Blm: è grave Una giovane attivista del Movimento Black Lives Matter è stata ricoverata in condizioni critiche in ospedale adopo che qualcuno le ha sparato alla testa.La 20enne e madre di 3 bambini era stata ripetutamente minacciata di morte. Colpita nel quartiere di Southark,nella zona sud di Londra. Lo denunciano gli attivisti del partito Taking the Initiative, a ...Sasha Johnson, poco più che ventenne e madre di tre bambini, era stata ripetutamente minacciata di morte. Il proiettile l'ha raggiunta alla testa ...