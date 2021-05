Le stragi 29 anni dopo, Mattarella nell'aula bunker: "O si sta contro la mafia o si è complici". E sul caos procure: "Basta scontri" (Di domenica 23 maggio 2021) Il giorno della memoria e dell'impegno contro i boss, per cercare le verità che ancora mancano. La ministra Lamorgese: "La criminalità organizzata infiltrata nell'economia legale, anche in settori sanitari". L'accusa di Manfredi Borsellino: “Istituzioni non salvarono mio padre” Leggi su repubblica (Di domenica 23 maggio 2021) Il giorno della memoria e dell'impegnoi boss, per cercare le verità che ancora mancano. La ministra Lamorgese: "La criminalità organizzata infiltrata'economia legale, anche in settori sanitari". L'accusa di Manfredi Borsellino: “Istituzioni non salvarono mio padre”

