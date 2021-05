Jasmine Carrisi | chi è | età | fratelli | Loredana Lecciso | fidanzato

Leggi su puglia24news

(Di domenica 23 maggio 2021)è la figlia di Albanoe di. Oggi, domenica 23 maggio, la ragazza sarà ospite a Domenica In condotto da Mara Venier insieme al padre Albano per celebrare i 57 anni di attività musicale del grande cantante pugliese. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è?è nata a Cellino San Marco il 14 giugno 2001 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha quindi 19 anni e sta per compierne 20 ed è alta 1 metro e 66 centimetri. La ragazza è nota al gossip ed al mondo dei riflettori soprattutto per la fama dei genitori.ha collezionato poche esperienze televisive, ha esordito al cinema nel 2018 nella parte di Isabella D’Aragona nel film La Dama e ...