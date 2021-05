Incendio a Ballabio | in fiamme un pulmino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Ballabio

Il Giorno

(Lecco), 23 maggio 2021 " Fiamme nella notte in centro. A bruciare è stato un pulmino . L'è divampato poco prima di mezzanotte . A bordo del mezzo c'erano marito e moglie che abitano in paese e stavano rincasando, quando dal vano ...Vettura in fiamme sulla provinciale aNessun ferito, l'intervento dei Vigili del Fuoco- Unin mattinata ha riguardato un'autovettura in transito sulla provinciale a. Erano circa le 7 di questa mattina, lunedì, quando l'auto ha preso fuoco, con tutta ...Ballabio (Lecco), 23 maggio 2021 – Fiamme nella notte in centro Ballabio. A bruciare è stato un pulmino. L'incendio è divampato poco prima di mezzanotte. A bordo del mezzo c'erano marito e moglie che ...BALLABIO - Poco dopo le 11 di ieri sera un furgone con a bordo due giovani valsassinesi è andato improvvisamente a fuoco mentre era in marcia. È avvenuto nel pieno centro di Ballabio, in piazza San Lo ...